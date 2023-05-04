В Києві та в низці областей лунала тривога: в Одесі була серія потужних вибухів

4 травня 2023, 02:08
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Уночі 4 травня у низці областей оголосили повітряну тривогу. Попередньо, причиною цього став запуск ворогом безпілотників.

За даними моніторингових груп, йдеться про розвідувальні безпілотники. Однак є ймовірність запуску загарбниками дронів-камікадзе. Актуальну інформацію щодо ситуації в регіонах для вас збирає 24 Канал.

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6:02 Відбій повітряної тривоги по всіх областях України.5.48 Кіровоградська, Черкаська, Полтавська області – відбій.4:40 Одеса та інші південні регіони – відбій. Також відбій у Вінницькій області.3:47 Повітряна тривога оголошена у Вінницькій області.3:33 У Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях оголошено повітряну тривогу. 3:24 У Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях оголошено відбій тривоги. Однак у Нікопольському районі Дніпропетровщини зберігається загроза артилерійського обстрілу.3:19 В Одесі знову пролунав потужний вибух.

3:10 Карта повітряних тривог станом на цю мить виглядає наступним чином.


Карта повітряних тривог / Скриншот

3:09 В Одесі знову пролунав вибух.З:03 Є повідомлення про вибухи у Слов'янську та Краматорську. У Донецькій області оголосили повітряну тривогу.2:53 В Одесі пролунали ще 2 повторні потужні вибухи.2:50 В Одесі втретє пролунав вибух.2:48 В Одесі пролунав ще один вибух, про що повідомляє Суспільне.

2:46 В Одесі пролунав вибух.

У Черкаській області тим часом оголосили повітряну тривогу.

2:38 У Київській області також працює ППО.2:36 Повітряну тривогу оголосили у Миколаївській та Одеській областях.2:34 У Києві пролунав вибух. У КМВА заявили, що це результат роботи ППО.2:23 У Херсоні знову лунають вибухи. Росія продовжує тероризувати мешканців міста після вчорашніх кривавих обстрілів.2:21 Повітряну тривогу оголосили у Києві.2:13 У Запоріжжі знову пролунали вибухи.2:12 Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко закликав мешканців області перебувати у безпечних місцях, дотримуватися інформаційної гігієни та зберігати спокій на тлі атаки ворога.2:11 Повітряну тривогу оголосили у Кіровоградській області.2:04 У Запоріжжі пролунав вибух. Ймовірно, місто під ударом ракет С-300.

2:03 За попередню годину про загрозу ворожої атаки попередили у:

  • Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Полтавській області;
  • Дніпропетровській області;

У Запорізькій області тривогу оголосили ще о 0:22.

Автор: Іван Магуряк