В Києві та в низці областей лунала тривога: в Одесі була серія потужних вибухів

Уночі 4 травня у низці областей оголосили повітряну тривогу. Попередньо, причиною цього став запуск ворогом безпілотників.

За даними моніторингових груп, йдеться про розвідувальні безпілотники. Однак є ймовірність запуску загарбниками дронів-камікадзе. Актуальну інформацію щодо ситуації в регіонах для вас збирає 24 Канал.

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Відбій повітряної тривоги по всіх областях України.Кіровоградська, Черкаська, Полтавська області – відбій.Одеса та інші південні регіони – відбій. Також відбій у Вінницькій області.Повітряна тривога оголошена у Вінницькій області.У Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях оголошено повітряну тривогу.У Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях оголошено відбій тривоги. Однак у Нікопольському районі Дніпропетровщини зберігається загроза артилерійського обстрілу.В Одесі знову пролунав потужний вибух.

3:10 Карта повітряних тривог станом на цю мить виглядає наступним чином.



Карта повітряних тривог / Скриншот

В Одесі знову пролунав вибух.Є повідомлення про вибухи у Слов'янську та Краматорську. У Донецькій області оголосили повітряну тривогу.В Одесі пролунали ще 2 повторні потужні вибухи.В Одесі втретє пролунав вибух.В Одесі пролунав ще один вибух, про що повідомляє Суспільне

2:46 В Одесі пролунав вибух.

У Черкаській області тим часом оголосили повітряну тривогу.

У Київській області також працює ППО.Повітряну тривогу оголосили у Миколаївській та Одеській областях.У Києві пролунав вибух. У КМВА заявили, що це результат роботи ППО.У Херсоні знову лунають вибухи. Росія продовжує тероризувати мешканців міста після вчорашніх кривавих обстрілів.Повітряну тривогу оголосили у Києві.У Запоріжжі знову пролунали вибухи.Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко закликав мешканців області перебувати у безпечних місцях, дотримуватися інформаційної гігієни та зберігати спокій на тлі атаки ворога.Повітряну тривогу оголосили у Кіровоградській області.У Запоріжжі пролунав вибух. Ймовірно, місто під ударом ракет С-300.

2:03 За попередню годину про загрозу ворожої атаки попередили у:

Київській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

У Запорізькій області тривогу оголосили ще о 0:22.