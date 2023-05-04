В Києві та в низці областей лунала тривога: в Одесі була серія потужних вибухів
4 травня 2023, 02:08Читать новость на русском
Уночі 4 травня у низці областей оголосили повітряну тривогу. Попередньо, причиною цього став запуск ворогом безпілотників.
За даними моніторингових груп, йдеться про розвідувальні безпілотники. Однак є ймовірність запуску загарбниками дронів-камікадзе. Актуальну інформацію щодо ситуації в регіонах для вас збирає 24 Канал.
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3:10 Карта повітряних тривог станом на цю мить виглядає наступним чином.
Карта повітряних тривог / Скриншот
2:46 В Одесі пролунав вибух.
У Черкаській області тим часом оголосили повітряну тривогу.2:38 У Київській області також працює ППО.2:36 Повітряну тривогу оголосили у Миколаївській та Одеській областях.2:34 У Києві пролунав вибух. У КМВА заявили, що це результат роботи ППО.2:23 У Херсоні знову лунають вибухи. Росія продовжує тероризувати мешканців міста після вчорашніх кривавих обстрілів.2:21 Повітряну тривогу оголосили у Києві.2:13 У Запоріжжі знову пролунали вибухи.2:12 Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко закликав мешканців області перебувати у безпечних місцях, дотримуватися інформаційної гігієни та зберігати спокій на тлі атаки ворога.2:11 Повітряну тривогу оголосили у Кіровоградській області.2:04 У Запоріжжі пролунав вибух. Ймовірно, місто під ударом ракет С-300.
2:03 За попередню годину про загрозу ворожої атаки попередили у:
- Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Дніпропетровській області;
У Запорізькій області тривогу оголосили ще о 0:22.