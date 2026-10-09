На Київщині лунають вибухи

Вранці 9 жовтня у Київській області пролунали вибухи. В регіоні фіксують ворожі безпілотники.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Що відомо про вибухи?

Окупанти продовжують терор Київщини. За інформацією Повітряних сил, в області літають реактивні дрони.

Реактивний БпЛА на Київщині в напрямку населеного пункту Чабани,

– йдеться у повідомленні захисників неба.

Наразі детальної інформації про можливі наслідки атаки немає. У регіоні триває повітряна тривога, тож ситуація може змінюватися. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, та залишайтеся в укриттях до офіційного повідомлення про відбій небезпеки.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня, вибухи пролунали в Івано-Франківську. В регіоні працювала ППО, яка збивала російські дрони, проте без наслідків не минулося.

Внаслідок падіння уламків безпілотника виникла пожежа. Відомо, що загинув сторож, який охороняв будівлю.