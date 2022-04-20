На Київщині на місці зруйнованих мостів будують тимчасові переправи: вже відкрили три

Укравтодор разом із військовими будує тимчасові переправи на місці зруйнованих мостів. Днями нові переправи відкрили у Стоянці, Романівці та Катюжанці.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. На 6 переправах, за його словами, відновлено рух, ще 8 переправ зараз будується біля зруйнованих мостів.

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Вулиці продовжують розчищати

У Бородянці, Бучі, Ворзелі, Гостомелі та Ірпені, які були окуповані російськими військовими, після запеклих боїв розчищають вулиці.

На сьогодні маємо 170 кілометрів прибраних вулиць. Фокусуємось не лише на важливих логістичних маршрутах, але й там, де ворог нищив інфраструктуру: дороги, пішохідні переходи, бар’єрне огородження, шумові екрани,

– зазначив Кубраков.

Міністр також розповів, що очищено вже понад 100 кілометрів Житомирської траси, 35 кілометрів автодороги Київ – Ковель та ще 30 – регіональних та територіальних шляхів. Нагадаємо, раніше Кубраков повідомив, що для відбудови зруйнованих мостів на Київщині знадобиться 2-3 місяці.

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