На Київщині та у низці областей лунала повітряна тривога: ворог атакував балістикою

11 серпня 2024, 08:55
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Автор: Маргарита Волошина

Повітряну тривогу в низці регіонів України оголосили зранку 11 серпня. В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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09:14, 11 серпня

У Київській області – відбій повітряної тривоги. Однак зберігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.

09:10, 11 серпня

Мапа повітряних тривог станом на зараз

08:40, 11 серпня

Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку,
– повідомляють Повітряні сили.