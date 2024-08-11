На Київщині та у низці областей лунала повітряна тривога: ворог атакував балістикою
Повітряну тривогу в низці регіонів України оголосили зранку 11 серпня. В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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У Київській області – відбій повітряної тривоги. Однак зберігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку,
– повідомляють Повітряні сили.
У Київській області – відбій повітряної тривоги. Однак зберігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.
Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку,