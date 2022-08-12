Вдалося стримати величезну колону техніки: деталі знищення важливого мосту біля білорусі

Українські військові у перший день війни підірвали стратегічний міст на Київщині, який завадив ворогу проникнути до столиці. На мості через річку Уж в Київській області була підірвана техніка ворога, яка заходила в Україну з білорусі.

Першими бій з ворогом прийняли три БТР

Міст, який підірвали українські воїни, розташований за 35 кілометрів від кордону з білоруссю та близько за сто кілометрів від Києва, пише 24 канал. Зранку 24 лютого на мості пролунав вибух, унаслідок якого у прірву полетіли ворожі танки з екіпажами.

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Окупанти намагалися проникнути до Києва автомобільною трасою Мозир – Київ, що є найкоротшим шляхом від білорусі до української столиці. Саме на цій трасі вдалося стримати величезну колону важкої російської техніки.

Керівник прикордонного підрозділу Володимир Шубравий розповів, що захисники вирушили займати позиції ще 23 лютого близько 23 години. Наші захисники виїжджали невеликими групами, щоб маскувати своє місце перебування.

Приблизно о 2 ночі українські захисники підготували позиції та зайняли оборону. Близько 4:15, за словами Володимира Шубравого, наші воїни почули перші звуки вибухів. росіяни розпочали артилерійську атаку.

Голова колони окупантів складалася з бронетехніки, танків та БМП й тягнулася приблизно на 10 кілометрів. Українські бійці були озброєні протитанковими засобами, груповою зброєю і засобами протиповітряної оборони.

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Першими бій з росіянами на краю моста прийняли три українські екіпажі БТР. Володимир Шубравий заявив, що наші бійці не могли зупинити колону, але були здатні її стримати, що в підсумку їм вдалося.

Міст був замінований і наші захисники підірвали його в останній момент, щоб завдати ворогу нищівного удару. У момент вибуху на мосту були російські танки.

Колону ворога вдалося стримати на декілька годин, що, як сказав Володимир Шубравий, було критично важливо для Києва. За його словами, якби колону ворога не стримати, то війська агресора в найкоротший термін потрапили б до Києва.

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