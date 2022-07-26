На Київщині сталася трагедія – підліток загинув, намагаючись розібрати військову зброю

У селі Королівка Макарівської громади, що на Київщині загинув підліток. Він намагався розібрати зброю.

Трагедія трапилась 26 липня, про неї розповіла місцева влада. Нагадаємо, що КамАЗ окупантів наздоганяв колону та врізався в легковий автомобіль, всі три людини з якого загинули.

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На Київщині загинув підліток

Попередньо, підліток 2006 року народження знайшов військову зброю та намагався розібрати її. Через це стався вибух. Хлопець загинув,

– повідомив глава Київської обласної військової адміністрації.

Він додав, що на місці працювали правоохоронці, рятувальники та інші служби. Кулеба закликав людей:

натрапивши на підозрілий предмет, не чіпати його, не намагатись розібрати чи перемістити цю річ;

негайно повідомити про нього Службу порятунку за номером 101.

"На території області все ще залишаються небезпечні нерозміновані ділянки. Щодня піротехніки виявляють велику кількість вибухонебезпечних предметів", – пояснив Кулеба.

У Київській області загинула дитина / Фото Олексія Кулеби та Андрія Небитова

Трагедію прокоментував також генерал Андрій Небитов.

Раптовий постріл, понівечене тіло і все. Цю трагедію вже ніяк не "відмотати". Поблизу Макарова 15-річний хлопчина знайшов вибухонебезпечний пристрій, взяв похизуватись, спробував в дії і загинув страшною смертю,

– написав генерал.

Додав, що зараз, коли в країні точиться війна з окупантом і зброя стала нашим постійним супутником, безпека її застосування має стати ключовим правилом.

Небитов також звернувся до батьків та всіх близьких і рідних молодого покоління.

"Вчіть дітей не чіпати зброю, оминати вибухонебезпечні предмети, повідомляти про будь-які підозрілі знахідки. Пам'ятайте, зброя – не іграшки! Прості правила безпеки рятують життя!" – сказав Незбитов.

Аварія з українцями під Мелітополем: що відомо

Під Мелітополем КамАЗ російських окупантів на повному ходу влетів у легковий автомобіль.

Вороги летіли на шаленій швидкості, бо хотіли наздогнати колону.

Всі, хто був у легковому авто, – загинули. На жаль, у страшній аварії загинуло двоє дорослих та 12-річний хлопчик.

Дорослі загинули на місці трагедії, а хлопчик – у кареті швидкої допомоги на шляху до лікарні Мелітополя.

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