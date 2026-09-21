На Київщині після атаки горить підприємство

Російські війська 21 вересня продовжують атакувати Київщину. Наслідки ворожих обстрілів фіксують у Бучанському районі області.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Які наслідки атаки?

Через російську атаку сталась пожежа одному з підприємств. Наразі ДСНС ліквідує пожежу.

Також відомо про пошкодження двох приватних будинків, чотирьох автомобілів та складських приміщень в іншому населеному пункті району.

Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила,

– уточнив Ткаченко.

На місцях атак працюють відповідні служби. Триває фіксація та уточнення усіх наслідків російського терору.

Нагадаємо, зранку місцева влада заявила, що Київська область добу була під ворожою атакою. Внаслідок цього були понівечені 34 об'єкти у п'яти районах регіону. Зокрема, пошкоджено житлові будинки, об'єкти промисловості та інфраструктури.

Також окупанти продовжують бити по АЗС в українських регіонах. Двічі за ранок ворог вдарив по тих, що на трасі М-06 на Житомирщині.