На Київщині після атаки горять склади: є постраждалий

У середу, 12 серпня, Росія запустила по Київщині безпілотники. Дрон вдарив по складському приміщенню у Броварському районі.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Що відомо про російський удар?

Вранці 12 серпня росіяни уразили безпілотниками склади у Броварському районі Київської області. Внаслідок атаки на місці виникла пожежа.

Відомо про одного травмованого. Ним виявився 65-річний чоловік.

Постраждалий отримав осколкові поранення, його госпіталізували. Лікарі надають йому всю необхідну медичну допомогу.

Голова Київської ОДА наголосив, що станом на 10:49 повітряна тривога триває. Він закликав людей до її закінчення перебувати у безпечних місцях.

Російські військові продовжують атакувати цивільних. На Запоріжжі вранці 12 серпня ворожий безпілотник влучив по автобусу з людьми. Поранень зазнав 53-річний чоловік.

Того ж дня Росія атакувала Київ та область. На Київщині місцева ОВА повідомляла про роботу ППО, а у столиці чули вибухи.