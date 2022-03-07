На Київщині після авіаудару на хлібзаводі виявили тіла 13 загиблих

Російські загарбники продовжують вбивати мирне населення. Зокрема, після після ворожого авіаудару на хлібзаводі у Макарові знайшли тіла 13 людей.

Окупанти вже давно обстрілюють не лише воєнні об'єкти. Під бомбардування потрапляють житлові квартали, школи, дитсадки тощо.

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З-під завалів витягнули 13 тіл

У місті Макарів, що на Київщині, 7 березня внаслідок авіаудару снаряд потрапив на територію ДП "Макарівський хлібозавод". Наразі це підприємство не експлуатують.

Рятувальники витягнули з-під завалів 5 постраждалих. На щастя, їм вдалося вижити. Також співробітники ДСНС знайшли тіла 13 загиблих. За попередньою інформацією, на території заводу перебували приблизно 30 людей.

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