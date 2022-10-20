На Київщині почалися відключення: скільки часу може не бути світла та як часто його вимикатимуть

У Київській області почалися відключення електроенергії. Світла не буде у найближчі 4 години.

Відключення триватиме для кожного клієнта не більше за 4 години. Однак вони можуть повторитись для деяких споживачів упродовж доби через 8 годин, якщо Укренерго не скасує застосування стабілізаційних відключень.

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У відомстві пояснили, якщо ваш будинок відключався з 8 до 12 ранку, то, у випадку, якщо стабілізаційне відключення триватиме упродовж дня, повторне відключення буде з 20.00 до 24.00.

Зміни у русі електротранспорту

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що з метою економії електроенергії в місті, на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси.

З переліком маршрутів, де відбудеться заміна транспорту, можна ознайомитися на сайті міської влади.

Відключення світла в Києві

В Офісі Президента повідомили, що по всій Україні, зокрема, у Києві 20 жовтня вимикатимуть світло. Відключення потрібні, щоб зменшити навантаження на мережі і дати енергетикам можливість відновитись.

Відтак, ДТЕК Київські електромережі вимушене застосувати графік обмеження електропостачання.Адреси споживачів були поділені на три черги. Спочатку обмежили електропостачання до частини 3-ої черги (16:00 – 20:00). Щоправда, попереджали, що при потребі, можуть відключити і наступну чергу.

1 черга – з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00

2 черга – з 12:00 до 16:00

3 черга – з 16:00 до 20:00

Графік відключення електрики у Києві / Фото ДТЕК Київські електромережі

З 10 жовтня російські війська зруйнували вже близько 40% електростанцій України.