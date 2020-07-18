Зграя диких каченят потрапила у халепу на трасі Київ – Одеса. Каченята не могли перейти дорогу через активний рух авто, але на допомогу прийшли патрульні.

Поліцейські помітили проблему каченят і одразу ж вирішили допомогти, розповіли у пресслужбі патрульної поліції Білої Церкви.

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Каченята не могли дістатися до поля через наявність відбійників на дорозі.

Спершу поліцейські провели каченят уздовж відбійника, щоб пташки змогли перейти на іншу сторону. Тоді копи зупинили рух авто і провели зграю каченят до узбіччя дороги.

Водії посигналили, подякувавши у такий спосіб за благородний вчинок патрульних.

"Дякую за захист братів наших менших", "Молодці", "Краса і добро врятують світ" – написали користувачі у соцмережах.

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