На Київщині поліція спільно з французькими жандармами фіксує воєнні злочини Росії

Поліція Київської області співпрацює з французькими правоохоронцями для розслідування воєнних злочинів Росії. До України вже приїхали 18 жандармів.

Усі французькі жандарми працюють на звільнених від російських окупантів територіях, а також в лабораторіях. Вони допомагають фіксувати усі звірства загарбників.

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Знайшли обстріляний автомобіль

В одному з населених пунктів, де перебували окупанти, вдалося знайти обстріляний автомобіль BMW. Всередині правоохоронці знайшли тіло чоловіка. Рештки загиблого вилучили на експертизу.

Наші іноземні колеги прибули для допомоги у фіксації наслідків атак ворога, – розповів головний слідчий Київської області Віктор Луговий.

В автомобілі знайшли тіло чоловіка / Фото МВС

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