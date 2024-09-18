На Київщині й Полтавщині пролунали вибухи

Ворог продовжує атакувати Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Вдосвіта 18 вересня вибухи чули у Київській та Полтавській областях.

Про це повідомляє Obozrevatel.ua. Перед цим у Повітряних силах попереджали про рух дронів-камікадзе у напрямку цих регіонів.

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У двох областях пролунали вибухи

Вдосвіта, близько о 06:15, у мережі повідомили про вибухи у Київській та Полтавській областях. Перед цим у Повітряних силах повідомляли про рух "Шахедів" у цих регіонах.

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Так, існувала загроза у Київській та Черкаській областях, адже у цих областях рухалися ворожі безпілотники. Інша група дронів була на межі Полтавщини та Чернігівської області.

Наразі місцева влада не коментувала вибухи. Інформація про постраждалих та руйнування станом на 06:30 не надходила.