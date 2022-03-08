На Київщині постійно ведуться бої, окупант накопичує війська, веде обстріл, – Олексій Кулеба
Джерело:youtube Олексія Кулеби
Росія тринадцятий день повномасштабно атакує Україну. Ворог намагається загарбати Київ та постійно обстрілює його околиці.
Про ситуацію на Київщині 8 березня розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Він наголосив, що Київська область продовжує стояти на захисті столиці.
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"Макарів, Ірпінь, Гостомель, Бородянка та інші населені пункти. Тут постійно ведуться бої. Російський окупант продовжує накопичувати війська та техніку й обстрілювати житлові масиви та соціальну інфраструктуру", – сказав Кулеба.
Вбивці погрожують
Російські загарбники вдаються до погроз. Кулеба сказав, що вбивці залякують голів громад розправою і вимагають здавати населені пункти.
Цього не буде. Нас не залякати. Ми не відступатимемо. Ми відчуваємо, що ворог втомлений та деморалізований,
– зазначив голова ОВА.
Звернення Олексія Кулеби: дивіться відео
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