На Київщині постійно ведуться бої, окупант накопичує війська, веде обстріл, – Олексій Кулеба

Росія тринадцятий день повномасштабно атакує Україну. Ворог намагається загарбати Київ та постійно обстрілює його околиці.

Про ситуацію на Київщині 8 березня розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Він наголосив, що Київська область продовжує стояти на захисті столиці.

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"Макарів, Ірпінь, Гостомель, Бородянка та інші населені пункти. Тут постійно ведуться бої. Російський окупант продовжує накопичувати війська та техніку й обстрілювати житлові масиви та соціальну інфраструктуру", – сказав Кулеба.

Вбивці погрожують

Російські загарбники вдаються до погроз. Кулеба сказав, що вбивці залякують голів громад розправою і вимагають здавати населені пункти.

Цього не буде. Нас не залякати. Ми не відступатимемо. Ми відчуваємо, що ворог втомлений та деморалізований,

– зазначив голова ОВА.

Звернення Олексія Кулеби: дивіться відео

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