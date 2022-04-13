На Київщині поступово відбудовують дорожню інфраструктуру і газопостачання

Після звільнення Київщини від ворожої окупації почались роботи з відновлення дорожньої інфраструктури та газопостачання.

Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Київської обласної воєнної адміністрації.

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Дорожня інфраструктура

За попередніми даними, у Київській області продовжуються роботи з розчистки Житомирської траси та зведення тимчасових насипних мостів через річку Ірпінь. Зокрема, повідомляється, що міст в районі села Романівка міст вже готовий до експлуатації. Його звели за 6 днів.

Зведення насипного мосту біля села Стоянка Бучанського району потребують більше часу і будуть закінчені через 7 днів. Водночас проводиться демонтаж знищеного окупантами мосту на Житомирській трасі.

Відновлення газопостачання

Спеціальні служби за попередню добу повністю або частково відновили газопостачання у трьох населених пунктах Броварського району. Близько 1995 споживачів знову зможуть користуватись газом.

Після звільнення від ворожої окупації на Київщині повністю або частково відновили газопостачання у 43 населених пунктах для 23 699 споживачів.

Йдеться про населені пункти Бучанського району, там відновили газопостачання у 24 поселеннях (10956 споживачів). У Броварському районі – 14 населених пунктів (10 137 споживачів), у Вишгородському районі – 5 населених пунктів (1012 споживачів).

Зазначається, що наразі ще 75 населених пунктів залишаються без газопостачання. Роботи з відновлення тривають.

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