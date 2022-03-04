На Київщині та у Чернігові– повітряна небезпека
4 березня 2022 , 15:47Читать новость на русском
Джерело:Київська ОДА
У Київській області лунають сирени. Усім слід перейти в укриття, є загроза ракетного удару. Така сама ситуація в Чернігові.
Щодо Києва, то за словами мера міста Віталія Кличка, ніч на 4 березня пройшла відносно спокійно. Кілька разів спрацьовувала система ППО.
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Проте Кличко порадив містянам не пересуватись по місту без нагальної потреби. Щодо Чернігова, то 4 березня місто було під обстрілом протягом кілької годин. Окупанти б'ють по будинках та цивільній інфраструктурі.
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