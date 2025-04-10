На Київщині працює ППО

Росія вкотре атакує Україну ударними безпілотниками. Вдень 10 квітня під ударом опинилася й Київська область.

Там по ворожих цілях працюють сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Що відомо про атаку на Київщину

Близько 16:55 в Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в повітряному просторі області зафіксовано БпЛА. Там закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та дотримуватися інформаційної тиші.

Зауважимо, що в Повітряних силах о 16:23 також попереджали про загрозу застосування ворожих дронів по Київщині з північно-східного напрямку. О 16:42 там повідомили, що вона все ще зберігається.

Згодом, о 17:28, мер Києва Віталій Кличко заявив, що сили ППО працюють і на лівому березі столиці.

До слова, у ніч на 10 квітня ворог вчергове атакував Київ. Внаслідок цього постраждало 4 людей. За даними Віталія Кличка, двоє з них перебувають в лікарні, ще двом медики надали допомогу на місці.

Окрім цього, на відкритій місцевості в Голосіївському районі виявлено залишки збитого БпЛА. Пошкоджено дерева, зафіксовано окремі сліди горіння трав'яного настилу. На місці працюють фахівці.