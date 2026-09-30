На Київщині приліт по магазину "Фора": люди кричать про допомогу

Росіяни атакували Київщину у середу, 30 вересня. Ворог завдав удару по магазину "Фора" у Васильківському районі.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Що відомо про ворожу атаку?

Російський безпілотник влучив у супермаркет "Фора" у селі Іванковичі Васильківського району Київської області. Всередині магазину виникла пожежа.

Місцеві пабліки пишуть, що там лишились заблоковані люди, чути крики.

Нагадаємо, що в ніч проти 30 вересня окупанти також атакували Київщину. У Вишгороді ворожий удар зруйнував приватний житловий будинок. Відомо про загиблих, серед них дитина. Також є поранені.