На Київщині пролунали вибухи: область атакують ворожі дрони, працює ППО

Вранці 15 листопада на Київщині пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників. У регіоні працюють сили протиповітряної оборони, а жителів закликають залишатися в укриттях.

Про це повідомляє Київська ОВА.

Що відомо про вибухи на Київщині?

Вранці 15 листопада на Київщині пролунали вибухи. У регіоні зафіксували рух ворожих безпілотників, по цілях працюють сили ППО.

За повідомленнями моніторингових каналів, реактивний безпілотник рухався з Черкащини в напрямку Київської області.

Повітряну тривогу оголосили в Бориспільському, Обухівському, Білоцерківському, Фастівському, Броварському, Бучанському та Вишгородському районах.

Ситуація в регіоні залишається небезпечною. Жителів закликають перебувати в безпечних місцях і не наближатися до уламків збитих безпілотників.

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Нагадаємо, у ніч на 15 листопада російські війська атакували Київ реактивними безпілотниками. Перші вибухи в столиці пролунали о 01:39.

Перед цим Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів у напрямку міста. Зокрема, безпілотники фіксували над Дарницьким масивом, а згодом повідомили про їхній рух у бік Троєщини. Росія продовжувала атакувати столицю на тлі повітряної тривоги.

Станом на момент публікації офіційної інформації про можливі наслідки удару не було.