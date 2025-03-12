На Київщині пролунали вибухи: працює ППО

Україна у ніч на 12 березня перебуває під атакою російських "Шахедів". Зокрема, вибухи пролунали на Київщині.

У регіоні працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.

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Що відомо про вибухи на Київщині

Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 22:02.

О 00:32 Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" на півдні Чернігівщини північно-західним курсом на Київщину.

Також у цей час російські БпЛА на Київщині рухалися західним курсом на Київ. Їх фіксували поблизу Білої Церкви.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА, вибухи та наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Вже о 00:53 в області пролунали вибухи.

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– написали у КОВА о 00:53.

Традиційно влада Київщини наголосила на забороні фотографувати роботу захисників.

"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – також закликали там.