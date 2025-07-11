На Київщині пролунали вибухи: працює ППО

Росіяни продовжують тероризувати Україну. Зранку 11 липня в Київській області пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Київської ОВА.

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Вибухи на Київщині

Російські війська з ночі атакують українські міста ударними БпЛА. Через це в низці регіонів досі триває тривога.

Зазначимо, що про небезпеку для Київщини повідомляли, зокрема близько 8 години ранку.

"БпЛА із Чернігівщини на Київщину", – інформували в ПС.

Вже о 8:48 в Київській ОВА повідомили про те, що на Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА. В регіоні по ворожих цілях працюють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– звернулися до жителів в ОВА.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.





