Ймовірно, екологічна катастрофа: на Київщині у річці загинули тисячі риб
14 липня 2021 , 09:02Читать новость на русском
Джерело:"Моя Київщина"
Величезну кількість мертвої риби побачили у річці Малий Супій у Яготині Київської області місцеві жителі. На місце події виїжджали працівники державного агентства рибного господарства.
За попередніми даними, тисячі риб загинули через спеку та активне розмноження зоопланктону. Нібито внаслідок цього явища у річці стало замало кисню.
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Втім, цілком ймовірно, що інцидент стався внаслідок того, що до водоймища хтось вилив отруйні хімічні речовини.
29 мертвих риб на метрі берега
- Кількість риби, яка загинула, здатна вразити кожного. Свідки інциденту нарахували 435 мертвих тушок на смузі берега у 15 метрів. Фактично на кожному метрі берега лежить до 30 рибок.
- Місцеві мешканці припускають, що інцидент стався через надмірне нагрівання верхнього шару води. Це нібито призвело до кисневого голодання у риб.
Якщо підозри жителів виявляться правдивими, боротися з подібним явищем можна за допомогою очищення водоймищ від водоростей.
Дивіться відео з місця масової гибелі риби на Київщині: