Ймовірно, екологічна катастрофа: на Київщині у річці загинули тисячі риб

Величезну кількість мертвої риби побачили у річці Малий Супій у Яготині Київської області місцеві жителі. На місце події виїжджали працівники державного агентства рибного господарства.

За попередніми даними, тисячі риб загинули через спеку та активне розмноження зоопланктону. Нібито внаслідок цього явища у річці стало замало кисню.

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Втім, цілком ймовірно, що інцидент стався внаслідок того, що до водоймища хтось вилив отруйні хімічні речовини.

29 мертвих риб на метрі берега

Кількість риби, яка загинула, здатна вразити кожного. Свідки інциденту нарахували 435 мертвих тушок на смузі берега у 15 метрів. Фактично на кожному метрі берега лежить до 30 рибок.

Місцеві мешканці припускають, що інцидент стався через надмірне нагрівання верхнього шару води. Це нібито призвело до кисневого голодання у риб.

Якщо підозри жителів виявляться правдивими, боротися з подібним явищем можна за допомогою очищення водоймищ від водоростей.

Дивіться відео з місця масової гибелі риби на Київщині: