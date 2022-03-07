На Київщині розвезли 40 тонн ліків та майже 200 тонн продуктів

На Київщину активно надходить гуманітарна допомога. Її висилають із західних областей України, а також з-за кордону.

До районів Київської області надсилають медикаменти, продукти, теплий одяг та речі першого вжитку. Усі небайдужі долучаються до допомоги українцям, які опинилися в скрутних обставинах.

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Допомога надходить з Польщі, Кіпру, Німеччини та Італії

Для зручності на території області створили логістичні центри, звідки оперативно розвозять "гуманітарку". Деякий вантаж райони отримали прямими рейсами, а звідти – безпосередньо в громади.

Щойно відкриються гуманітарні коридори, все це негайно буде передано й людям у міста та селища, які постраждали. Насамперед – Бучу, Ірпінь, Гостомель, Макаров, Бородянку та Ворзель. Ми нізащо не лишимо їх сам на сам з бідою,

– запевнив Олексій Кулеба.

Наразі вже розвезли понад 40 тонн медикаментів та 198 тонн продуктів. Ще 252 тонн допомоги розвозять по районах.

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