На Київщині рятувальники сміливо допомагають цивільним: зворушливі фото
5 березня 2022 , 17:05Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
Російські загарбники знову і знову відзначаються цинічними діями проти мирного населення в Україні. Особливо це стосується Київської області, адже ворог намагається захопити столицю.
У місті Ірпінь рятувальники активно допомагають містянам.
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Рятувальники допомагають цивільним
Працівники ДСНС допомагають жителям міста Ірпінь, що на Київщині, дістатися безпечного місця.
Наразі мета російських "освободителей" виглядає наступним чином: звільнити домівок людей від їх власників завдяки обстрілам.
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