На Київщині спалахнули потужні лісові пожежі: запах гару дістався столиці
Джерело:ДСНС
У районі Чорнобиля, що на Київщині, спалахнули пожежі у лісі. Мешканці столиці розповіли у мережі, що запах гару дістався міста.
Інформацію про загоряння розповіли рятувальники. Про це стало відомо 17 травня.
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На Київщині спалахнули пожежі
Поблизу села Страхолісся Вишгородського району виникло загоряння лісової підстилки. Площа пожежі наразі встановлюється,
– повідомили в ДСНС.
Станом орієнтовно на 22 годину 17 травня на місці працювали рятувальники. Тоді пожежу гасили 26 фахівців особового складу та 6 одиниць техніки ДСНС.
На жаль, гасіння пожежі ускладнювалось зміною пориву вітру. Попри все, працівники ДСНС врятували місцеву жительку.
Рятувальники показали масштаби пожежі на Київщині: дивіться відео ДСНС
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Дим від пожежі вже дістався столиці
У телеграм-каналі "Лачен пишет" написали: "На Київщині на півночі дуже сильні пожежі. Закрийте вікна щільніше. Увесь особовий склад ДСНС області вже працює над гасінням".
Відкриті були всі вікна, у квартирі тепер запах солодкувато-горілий. Причому досить сильний. Хто зна, що там горить під Києвом, але пахне пристойно,
– повідомили у Veseliy Kyiv.
У телеграмі "Погляд Приходька" мовиться, що на Правому березі чутно запах гару. Орієнтовно в 00:37 написали, що запах вже є декілька годин.
"Таке враження, що торф'яники, та можливо ви знаєте більше", – мовиться у повідомленні.Зверніть увагу! У КМДА попереджали, що 17 – 18 травня в Києві утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Людям заборонено відвідувати ліси та лісопосадки, адже там можуть залишатись вибухонебезпечні предмети.
Останні пожежі в Україні: коротко
- 17 травня Збройні Сили України повідомили, що російські військові вщент випалюють Гірське та Золоте, що в Луганській області. Через нічні обстріли ворога там виникли масштабні пожежі.
- 15 травня пожежі спалахнули в тимчасово окупованому Маріуполі. Зокрема радник мера міста Петро Андрющенко повідомив, що при кожній спробі російських загарбників відновити електропостачання ставалися короткі замикання, які призводили до пожеж.
- Ввечері 12 травня російські військові випустили 12 крилатих ракет по Кременчуку. Більшість влучили в місцевий нафтопереробний завод. Тому в місті спалахнули масштабні пожежі. Їх вдалось загасити тільки під ранок.
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