На Київщині спалахнули потужні лісові пожежі: запах гару дістався столиці

У районі Чорнобиля, що на Київщині, спалахнули пожежі у лісі. Мешканці столиці розповіли у мережі, що запах гару дістався міста.

Інформацію про загоряння розповіли рятувальники. Про це стало відомо 17 травня.

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На Київщині спалахнули пожежі

Поблизу села Страхолісся Вишгородського району виникло загоряння лісової підстилки. Площа пожежі наразі встановлюється,

– повідомили в ДСНС.

Станом орієнтовно на 22 годину 17 травня на місці працювали рятувальники. Тоді пожежу гасили 26 фахівців особового складу та 6 одиниць техніки ДСНС.

На жаль, гасіння пожежі ускладнювалось зміною пориву вітру. Попри все, працівники ДСНС врятували місцеву жительку.

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Станом на 02:20 пожежа на Київщині тривала: дивіться відео

Дим від пожежі вже дістався столиці

У телеграм-каналі "Лачен пишет" написали: "На Київщині на півночі дуже сильні пожежі. Закрийте вікна щільніше. Увесь особовий склад ДСНС області вже працює над гасінням".

Відкриті були всі вікна, у квартирі тепер запах солодкувато-горілий. Причому досить сильний. Хто зна, що там горить під Києвом, але пахне пристойно,

– повідомили у Veseliy Kyiv.

У телеграмі "Погляд Приходька" мовиться, що на Правому березі чутно запах гару. Орієнтовно в 00:37 написали, що запах вже є декілька годин.

"Таке враження, що торф'яники, та можливо ви знаєте більше", – мовиться у повідомленні.

Останні пожежі в Україні: коротко

17 травня Збройні Сили України повідомили, що російські військові вщент випалюють Гірське та Золоте, що в Луганській області. Через нічні обстріли ворога там виникли масштабні пожежі.

15 травня пожежі спалахнули в тимчасово окупованому Маріуполі. Зокрема радник мера міста Петро Андрющенко повідомив, що при кожній спробі російських загарбників відновити електропостачання ставалися короткі замикання, які призводили до пожеж.

Ввечері 12 травня російські військові випустили 12 крилатих ракет по Кременчуку. Більшість влучили в місцевий нафтопереробний завод. Тому в місті спалахнули масштабні пожежі. Їх вдалось загасити тільки під ранок.

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У КМДА попереджали, що 17 – 18 травня в Києві утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Людям заборонено відвідувати ліси та лісопосадки, адже там можуть залишатись вибухонебезпечні предмети.