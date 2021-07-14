На Київщині судитимуть банду, яка катувала підприємців та грабувала їх: відео

14 липня 2021 , 13:41
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Джерело:

поліція Київської областії

Учасники добре озброєного угруповання довгий час вдиралися до будинків заможних мешканців Київщини, катували їх розпеченими прасками та забирали всі заощадження.

До банди входили 5 чоловіків, які ретельно готувалися до кожного нападу. Як з'ясували слідчі, організатором угруповання був 31-річний киянин, який раніше вже був покаранний за вчинення крадіжки та грабежу.

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Засновник банди залучив до протизаконної діяльності 4 мешканців Ірпеня, які раніше займалися рейдерськими захопленнями.

Забирали все цінне та вивозили на машинах потерпілих


Принаймні частина зброї, якою користувалися зловмисники, була зареєстрована / Фото поліції Київської області

  • Згідно з матеріалами кримінального провадження, 30 листопада 2020 року зловмисники увірвалися до будинку підприємця в селі Луб'янка Бородянського району Київської області.
  • Озброєні чоловіки зв'язали господарів, та почали катувати їх розпеченими прасками.
  • Забравши 3 тисячі доларів, 8 тисяч гривень, ювелірні вироби та інші коштовності, члени банди поїхали на двох машинах потерпілих.
  • Поліцейські встановили особи ймовірних злочинців та затримали всіх учасників угруповання. 
  • Під час обшуків у приміщеннях, де мешкали фігуранти провадження, правоохоронці знайшли речі, які належали потерпілим, а також чималу кількість зареєстрованої зброї.

Затриманим інкримінували порушення 3 статей Кримінального кодексу – бандитизм, розбій та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Якщо суд визнає зловмисників винними, їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Дивіться відео затримання банди, яка грабувала мешканців Київщини:

Автор: Олексій Чибісов