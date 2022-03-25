На Київщині тривали запеклі бої, – у МВС розповіли про найскладніші напрямки

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що вночі тривали бої на Київщині. Зокрема вороги не припиняли обстріли Бучі, Гостомеля, а також Ірпеня.

Вадим Денисенко підкреслив, що зранку у багатьох містах України пролунала повітряна тривога. Як зазначив він в ефірі телеканалу "Рада", поки відомостей жодних немає. Натомість відомо про те, що вночі велися запеклі бої на Київщині.

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Окупанти продовжують обстрілювати Київщину

Радник міністра зазначив, що ключові бої у ніч проти 25 березня велися на Київщині. Ворожі війська завдавали ударів по району Василькова, Білої Церкви. Також серйозні бої йшли у районі Баришівки, Бучі, Гостомеля й Ірпеня.

На Київщині ми стоїмо, ми переходимо в контрнаступи, ми рухаємося вперед,

– підкреслив він.

Водночас він додав, що за останню добу українські бійці знищили 12 танків, кілька літаків, понад десяток одиниць броньованої техніки. Також уже відомо про понад 300 "двохсотих" російських найманців.

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