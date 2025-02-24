На Київщині уламки БпЛА влучили в недобудований будинок: спалахнула пожежа, є постраждалий
- Уламки російського безпілотника влучили в недобудовану багатоповерхівку на Київщині, що спричинило пожежу.
- Постраждав охоронець житлового комплексу.
У ніч на 24 лютого Росія вкотре атакувала Київську область ударними безпілотниками. Уламки влучили в недобудовану багатоповерхівку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.
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Атака "Шахедами" на Київщину 24 лютого 2025 року
Уночі 24 лютого на Броварщині уламки російського безпілотника влучили у недобудований багатоповерховий будинок. Спалахнула пожежа на 23-му поверсі. Втім, рятувальники оперативно загасили вогонь.
Внаслідок ворожої атаки постраждав охоронець житлового комплексу. Чоловік 1974 року народження зазнав гострої реакції на стрес. Медики вже надали йому необхідну допомогу.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Наслідки атаки "Шахедами" на Київщину 24 лютого / Фото ДСНС