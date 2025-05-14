14 травня, 00:32
На Київщині вибухи: працюють сили ППО
У Київській області зафіксовано ворожі БпЛА. По цілях працюють сили Протиповітряної оборони.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
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Що відомо про ворожу атаку на Київщину
Станом на 00:36 відомо про БпЛА в східній, центральній та південній частинах Чернігівщини, курс південний/південно-західний.
БпЛА в східній та південній частині Київщини, курс західний/південно-західний.
БпЛА в північній та центральній частинах Сумщини, курс південний/південно-західний.