Надвечір 9 лютого країна-агресор запустила "Шахеди" по Україні. Повітряну тривогу оголосили у низці областей. О 21:37 небезпека з'явилася і для Київщини, передає 24 Канал із посиланням на ОВА.

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На Київщині йде робота ППО

О 22:10 в Київській ОВА попередили, що у повітряному просторі області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– йдеться у повідомленні влади.