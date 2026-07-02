Загалом центр надаватиме понад 1500 консультацій щороку, мовиться на сайті мережі "ПОВЕРНЕННЯ".

Читайте також 20-й реабілітаційний центр для поранених: Пінчуки масштабують мережу RECOVERY

У центрах "ПОВЕРНЕННЯ" фахівці допомагають людям, які переживають посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), тривожні та депресивні стани, труднощі адаптації, психосоматичні прояви та інші наслідки пережитих травматичних подій.

Усі консультації та послуги для військових, ветеранів і членів їхніх родин надаються безоплатно. Проєкт "ПОВЕРНЕННЯ" є прикладом співпраці благодійної ініціативи та державного сектору: центри ментального здоровʼя відкриваються на базі державних медичних установ і працюють у партнерстві з ними.

Психологічна реабілітація, ментальне здоровʼя – мегаважливі. Потрібно, щоб наші герої та героїні це розуміли, знали й зверталися. Я задоволений тим, що сьогодні бачу: люди вже приходять, зокрема родинами, і працюють над відновленням. Сьогодні ми відкриваємо 16-й центр "ПОВЕРНЕННЯ", і їх буде набагато більше. Поступово вони працюватимуть по всій Україні, щоб кожен ветеран, кожна ветеранка та їхні рідні могли отримати якісну психологічну підтримку,

– зазначив засновник проєкту "ПОВЕРНЕННЯ" Віктор Пінчук.

У новому центрі застосовується мультидисциплінарний підхід до надання допомоги. Із пацієнтами працює команда психіатрів, психологів, психотерапевтів і медичних сестер. За необхідності до процесу також долучаються кейс-менеджери, соціальні працівники та фахівці із супроводу ветеранів, що дозволяє забезпечити комплексний підхід до відновлення.

"Ми багато говоримо з нашими хлопцями й дівчатами про те, що вони – не роботи. Головний мозок також втомлюється, а численні контузії можуть впливати на емоційну та когнітивну сфери. Тому звернення по допомогу – це не слабкість, а важливий крок до відновлення. До нас приходять і самі військові, і з підтримкою своїх дружин, і за порадою побратимів, коли хтось каже: "Слухай, мені допомогло – піди й ти". І це дуже важливо, бо такий досвід підтримки допомагає людям наважитися звернутися", – зазначила Ірина Рожелюк, керівниця напряму психічного здоровʼя.

На Київщині запрацював 16-й центр ментального здоровʼя мережі "ПОВЕРНЕННЯ" / Фото, надані 24 Каналу

Простір нового центру "ПОВЕРНЕННЯ" облаштований відповідно до сучасних стандартів доступності та безбарʼєрності. Тут функціонують кабінети спеціалістів, приміщення для групової терапії, ординаторська, маніпуляційний кабінет, кабінет старшої медичної сестри, рецепція, комфортна зона очікування для відвідувачів, а також інклюзивні санітарні кімнати. Усі елементи простору – від архітектурних рішень до принципів взаємодії з відвідувачами – покликані забезпечити атмосферу безпеки, поваги та довіри.

Наразі центри мережі "ПОВЕРНЕННЯ" вже функціонують у Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську, Києві, Кропивницькому, Луцьку, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому, Черкасах, Чернігові та Київській області. Станом на липень 2026 року вони вже надали якісну безоплатну психологічну допомогу понад 25 тисячам військових, ветеранів і членів їхніх родин.

Перший етап розвитку проєкту передбачає відкриття 25 центрів ментального здоровʼя по всій Україні. Після завершення розгортання мережі щороку понад 100 тисяч військових, ветеранів і членів їхніх сімей зможуть отримувати професійну психологічну підтримку.