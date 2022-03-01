На Київщині внаслідок бомбардування дім рознесло вщент: жінка загинула, а її чоловік зник

У селищі Калинівка на Київщині через бомбардування окупанта повністю знищило будинок. Тіло мешканки знайшли, а її чоловіка – досі розшукують.

Окупанти зруйнували будинок 28 лютого близько 19 години. Про це повідомляють у ДСНС.

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Відомо, що від тіла жінки залишилися лише залишки. А от мешканець будинку – зник. Ймовірно, його тіло є під численними завалами. Наразі усі деталі встановлюють.



На Київщині окупанти розгромили будинок / Фото ДСНС

Внаслідок бомбардування 28.02 о 19:00 вщент зруйновано будинок. Виявлено залишки тіла господарки, дані встановлюються. Тривають пошуки чоловіка,

– мовиться в повідомленні.



Бомбардування ворога на Київщині / Фото ДСНС

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