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24 Канал Новини України Били "Шахедами": росіяни поранили літнього чоловіка на Київщині
16 червня, 09:04
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Били "Шахедами": росіяни поранили літнього чоловіка на Київщині

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Росія завдала удару по Києву та Київщині вночі 16 червня.
  • В Обухівському районі поранено 60-річного чоловіка.

Росія вдарила по Києву та Київщині вночі 16 червня. Є пошкодження та поранені.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Миколу Калашника та поліцію Київщини.

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Які наслідки удару по Київщині 16 червня

Під ударом "Шахедів" знову були мирні населені пункти та люди. Працювала ППО, є збиті цілі.

В Обухівському районі травмована одна людина. 60-річний чоловік отримав різані рани руки та обличчя. Вся необхідна медична допомога надана на місці. Госпіталізації не потребує. Пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль, 
– повідомили в ОВА.

Фото наслідків атаки на Київщину 16 червня / ОВА та поліція

 

В поліції області додали, що на місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, групи реагування патрульної поліції Київщини, а також рятувальники ДСНС.

У Києві двоє постраждалих, хлопець у тяжкому стані. Ворог ударив по Дніпровському та Дарницькому районах столиці.