На Київщині зафіксували дрони: працює ППО

У ніч проти 23 жовтня Україну атакували дрони-камікадзе. Кілька з них зафіксували у Київській області.

Про небезпеку у Київській області та столиці повідомили в КОВА. Влада попросила місцевих жителів залишатись в укриттях до оголошення про відбій.

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Дрони залетіли в Україну з двох напрямків

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– пояснили в Київській ОВА.

В обласній військовій адміністрації закликали дотримуватись інформаційної тиші. Киянам та жителям регіону заборонили фіксувати та викладати в мережу роботу наших захисників.



Станом на третю ночі тривогу оголосили у більшості регіонів України – зокрема, східних, частині північних. Сирени пролунали і на Буковині та на Тернопільщині.

Місцеві канали повідомили, що вибухи чули і на Хмельниччині. Область теж "червона" через загрозу ударних дронів. Наразі місцева влада не коментувала атаку та її наслідки.