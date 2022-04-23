На Київщині закликають місцевих мешканців залишатися вдома на Великдень

Для російських окупантів немає нічого святого, тож, найімовірніше, вони готуються атакувати Україну на Великдень. Через це усіх закликають залишатися вдома на Великдень.

Також просять уникати масових скупчень людей. Про це каже голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк.

До теми Як триватиме комендантська година у Великодню ніч в різних містах України

На Київщині закликають всіх залишатися вдома на Великдень

В області у Великодню ніч триватиме комендантська година з 23:00 23 квітня до 5:00 24 квітня.

Усі богослужіння транслюватимуться онлайн, тому у мешканців Київщини буде можливість долучитися до молитви з дому.

Закликаємо мешканців Київщини провести Великодні свята вдома,

– написав Павлюк.

Крім того, щоб уникнути непередбачуваних ситуацій, на Великдень буде посилений режим роботи правоохоронних органів та силових структур.

Також до мешканців Київщини звернувся керівник гуманітарного напрямку Київської ОВА Олексій Кулеба. Він закликав пам'ятати, що в Україні триває повномасштабна війна, й кожен з нас має бути обачним. Тому слід залишатися на Великдень вдома.

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