На Київщині ввели оновлену комендантську годину на 18 – 19 березня
Джерело:телеграм Олександра Павлюка
У Київській області змінили час комендантської години. З 18 до 19 березня вона діятиме з 20:00 до 7:00.
Про це повідомив очільник Київської військової адміністрації Олександр Павлюк.
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Він закликав цивільних не виходити на вулиці та інші громадські місця без спеціально виданих перепусток та посвідчення особи.Зверніть увагу! По всій Київській області з 18 до 19 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00.
Оборона Київщини триває. Прошу з розумінням поставитися до комендантської години. Такі заходи вимушені. Першочергово вони направлені на безпеку мешканців регіону,
– наголосив Павлюк.
Зауважимо, що раніше у Києві та Київській області запровадили комендантську годину, яка тривала з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня. Протягом півтори доби дії комендантської години українським правоохоронцям вдалося затримати низку російських диверсійних груп.
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