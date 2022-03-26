На Київщині затримали 2 чоловіків за розстріл цивільних – відео нелюдів
26 березня 2022 , 10:07Читать новость на русском
Джерело:Поліція Київської області
У Київській області поліція затримала 2 автоматчиків, які розстріляли мирних мешканців у Великій Димерці. Злочинці викрали авто та дорогою розстріляли людей.
Повідомляється, що 13 березня 2 чоловіків викрали авто та дорогою обстріляли легкову машину, у якій було 2 людей.
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У той самий день поліція затримала одного з катів. Ним виявився 29-річний мешканець Великої Димерки.
Згодом знайшли і другого злочинця – 30-річного вихідця з Богданівки, який вже був раніше судимий. Він переховувався від поліції та чекав на правоохоронців з гранатою.
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