На Київщині чиновники здирали хабарі з ветеранів АТО та ООС за присвоєння групи інвалідності
Джерело:Київська міська прокуратура
У Київській області викрили чиновника, який просив хабарі за присвоєння групи інвалідності ветеранам АТО та ООС. Схему організував голова міжрайонної медико-соціальної експертної комісії.
Чоловік разом зі своїм спільником, колишнім лікарем військової частини, втілив корупційну схему.
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Як діяла схема
За інформацією слідства, посадовці вимагали до 5 тисяч доларів за організацію проходження процедури встановлення групи інвалідності. Натомість обіцяли швидке та безперешкодне отримання медичних документів та висновків.
Посадовців затримали / Фото Київської прокуратури
Скільки хабарів взяли чиновники
Голову комісії та його спільника 22 липня спіймали "гарячому" після отримання 1500 доларів хабаря.
У затриманих знайшли "склад" печаток
На роботі та вдома у затриманих провели обшуки:
- знайшли документи, кліше печаток військових частин Міноборони, медичних установ, лікарських штампів,
- значні суми грошей.
Невдовзі посадовцям можуть оголосити підозру та обрати запобіжні заходи.
Штампи, що знайшли в затриманих / Фото Київської прокуратури