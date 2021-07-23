На Київщині чиновники здирали хабарі з ветеранів АТО та ООС за присвоєння групи інвалідності

У Київській області викрили чиновника, який просив хабарі за присвоєння групи інвалідності ветеранам АТО та ООС. Схему організував голова міжрайонної медико-соціальної експертної комісії.

Чоловік разом зі своїм спільником, колишнім лікарем військової частини, втілив корупційну схему.

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Як діяла схема

За інформацією слідства, посадовці вимагали до 5 тисяч доларів за організацію проходження процедури встановлення групи інвалідності. Натомість обіцяли швидке та безперешкодне отримання медичних документів та висновків.



Посадовців затримали / Фото Київської прокуратури

Скільки хабарів взяли чиновники

Слідство встановило понад 20 фактів передачі хабарів через його спільників. Жертвами схеми стали 28 людей.

Голову комісії та його спільника 22 липня спіймали "гарячому" після отримання 1500 доларів хабаря.

У затриманих знайшли "склад" печаток

На роботі та вдома у затриманих провели обшуки:

знайшли документи, кліше печаток військових частин Міноборони, медичних установ, лікарських штампів,

значні суми грошей.

Невдовзі посадовцям можуть оголосити підозру та обрати запобіжні заходи.



Штампи, що знайшли в затриманих / Фото Київської прокуратури