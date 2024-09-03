На Київщині жінка кинула собаку з моста: їй повідомили про підозру

У Київській області жінка викинула собаку із мосту. Собака отримала допомогу від волонтерів та небайдужих громадян.

Поліцейські Київщини повідомили жінці про підозру за фактом жорстокого поводження з твариною. Інцидент стався в Яготині.

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Жінка скинула собаку

У Яготині, 65-річна місцева жителька із залізничного пішохідного мосту скинула власну собаку породи метис. Поліцейських про це повідомила небайдужа громадянка. Тепер жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що коли жінка йшла по залізничному мосту, собака заважала їй рухатись та плуталась під ногами. Після цього підозрювана підняла тварину над поручнями та скинула її.

Внаслідок падіння на перон вокзалу собака отримала тілесні ушкодження.

Завдяки спільним зусиллям небайдужих громадян та волонтерів собака отримала необхідну допомогу. Наразі собака перебуває під наглядом зооволонтера.

Жінці повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами.