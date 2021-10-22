На Київщині зіштовхнулися автобус і вантажівка: постраждали білоруси

На автошляху Н-01 Київ – Знам'янка 22 жовтня сталася масштабна аварія. У ДТП потрапили автобус "ПАЗ" та вантажний автомобіль FAW. Відомо, що в автобусі були 17 громадян Білорусі, частину з них госпіталізували до лікарні.

За даними правоохоронців, у ДТП, попередньо, винен водій автобуса, який не пропустив вантажівку.

Важливо На Одещині через ДТП з фурами спалахнула масштабна пожежа: відео з місця аварії

Автобус "ПАЗ" мав надати перевагу у русі вантажівці, але не зробив цього. Як наслідок – пасажирський автобус влетів у вантажівку і перекинувся. Одразу 6 мандрівників доставили до Обухівської центральної районної лікарні.

На місці працювали кілька карет швидкої та багато правоохоронців. Останні встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Що відомо про стан постраждалих

Після первинного огляду лікарі Обухівської ЦРЛ повідомили, що постраждалі отримали травми середнього і легкого ступеня. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Фахівці МОЗ Білорусі перебувають в постійному контакті з українськими колегами.



Місце ДТП / Фото Нацполіції України