На Київщині змінюють час комендантської години

По всій Київській області з 25 до 26 березня вводиться комендантська година з 20:00 вечора до 7:00 ранку.

Очільник Київської ОВА закликав не виходити на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи).

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Вже місяць в Україні триває війна, ганебно розв'язана російськими окупантами. Тимчасові обмеження, що ми запроваджуємо, вже врятували не одне життя. Поки військові, нацгвардійці та тероборона веде боротьбу із загарбниками, задача цивільного населення – не наражати себе зайвий раз на небезпеку,

– написав Павлюк.

Він закликав мешканців Київщини залишатися під час комендантської години вдома або в укриттях, зберігати спокій та довіряти тільки достовірним джерелам інформації.

Раніше мешканців Славутича попросили не виходити на вулиці та не пересуватися автомобілями через те, що в місті працюють українські снайпери. Там наразі триває комендантська година – до 7 ранку 26 березня.

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