Болти хитаються: на Київщині люди скаржаться на аварійну ділянку на залізниці – відео

Кілька десятків розхитаних болтів, які тримають рейки на залізниці, побачили мешканці Фастівщини Київської області. Виглядають такі кріплення дуже не надійно.

Про аварійну ситуацію повідомив у фейсбуці користувач В'ячеслав Дзюба. Він стверджує, що лише на одній ділянці залізниці поспіль знайшов 30 розхитаних болтів.

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За словами чоловіка, поганий стан залізниці зафіксували жителі селища міського типу Кожанка.

Працівники Укрзалізниці кажуть, що буває набагато гірше

Відео з розхитаними болтами та демонстрацією жахливого становища колій Дзюба виклав у соцмережі. В коментарі до посту працівник Укрзалізниці Андрій Онищук зазначив, що "це лише квіточки", а залізниця іноді перебуває й у більш жахливому стані.

У коментарі сайту "Сьогодні" мешканці Кожанки розповіли, що розхитані болти знайшли на коліях біля самісінького залізничного вокзалу. Також ця ділянка розташована неподалік від крупного вузла та нею їздять десятки потягів.

Сотні людей щодня їздять до Києва і назад на електричці, через Кожанку їздять потяги на південь і захід , тому хочемо, щоб керівництво" Укрзалізниці звернуло увагу на стан полотна,

– підкреслили стурбовані жителі селища.

В Укрзалізниці на інцидент відреагували. Кажуть, що запис вивчають фахівці, які перевірятимуть інформацію.

Дивіться відео аварійної ділянки на залізниці у Києвщині: