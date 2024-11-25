Київщину атакують "Шахеди": в області працює ППО

Увечері 25 листопада Росія знову запустила "Шахеди". Деякі із них атакують Київщину.

В області працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.

Дивіться також Росія запустила "Шахеди": де існує загроза ударів

На Київщині зафіксовано БпЛА

Повітряну тривогу на Київщині через атаку російських дронів-камікадзе оголосили о 21:10.

Через 20 хвилин у Повітряних силах попередили мешканців області, що декілька груп "Шахедів" рухалися у сторону Києва.

А уже через 50 хвилин в області зафіксували рух перших безпілотників.

У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– повідомили у Київській ОВА о 21:59.

А о 22:04 у Повітряних силах звернулися до мешканців Білої Церкви. У напрямку міста рухалися декілька "Шахедів". Згодом БпЛА виявили також поряд з Обуховом та у передмісті Києва.

О 22:41 на Київщині, за повідомленнями моніторингових каналів, пролунали повторні вибухи.