Київщину атакують ударні БпЛА: у регіоні працює ППО

Росія у ніч на 3 лютого знову атакує Україну ударними БпЛА. Вони дісталися уже Київщини.

У регіоні працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.

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На Київщині працює ППО

Повітряна тривога у Київській області була оголошена о 23:31 2 лютого.

Уже за пів години перші БпЛА дісталися Київщини.

Так, о 00:02 Повітряні сили попередили, що безпілотники з Чернігівщини рухають у напрямку Київщини.

В той самий час у КОВА повідомили про роботу ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– традиційно написала місцева влада.

Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті

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