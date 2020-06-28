Синоптики попередили про загрозу паводків на Київщині та Одещині. Вода у річках Дністер та Прип'ять може піднятися до відмітки початкового затоплення.

Крім того, 28 червня очікуються підйоми рівнів води в нижній течії Боржави, що на Закарпатті. Про це повідомляє ДСНС, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

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Де можуть утворитися паводки

Синоптики попередили про підйом рівнів води у нижній течії Дністра, що на Одещині . Вода може піднятися на 0,2 – 0,5 метра.

. Вода може піднятися на 0,2 – 0,5 метра. Також на річках басейну Прип'яті, що на Київщині, очікуються пiдйоми рівнів води. Через це можливе подальше затоплення заплав, досягнення відмітки початкового затоплення пасовищ, сінокосів біля села міського типу Любешiв.

Також 28 та 29 червня можливе затоплення у населених пунктах Біляївського району Одеської області:

село Яськи;

місто Біляївка;

автомобільної дороги Одеса – Рені.

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Якою буде погода 28 та 29 червня

Захід та Північ України накриють дощі. Без опадів буде у східних, центральних областях та на Півдні. А от 29 червня ситуація кардинально змінитися. Дощі та град накриють східні та північні регіони. Тоді на Заході України буде тепло та сонячно.