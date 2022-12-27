"Мадонна з київського метро": як зараз живе українка з відомої на весь світ фотографії

На другий день повномасштабного вторгнення угорський фотограф у київському метро зробив фото жінки, яка годувала дитину. Пізніше художниця з Дніпра перетворила його на ікону, а священник українського походження розмістив її в італійському храмі.

Світлина матері-берегині швидко розлетілася мережею. Дитині з того часу виповнився рік.

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Родина виїхала з Києва

Киянка Тетяна Блізняк разом із чоловіком і донькою зараз живе у бабусі на Львівщині. Зі Львова до того містечка – орієнтовно півтори години.

За словами жінки, родина покинула Київ та вирушила у безпечніший регіон, щоб уберегти донечку.

25 лютого, в день коли зробили світлину, що облетіла світ, ми ночували у метро. І коли ми спустилися на станцію, донечка прокинулася, треба було її годувати. Постелила собі ковдру, присіла, годувала, й от такий збіг обставин, що в цей момент зайшли журналісти, попросили зробити фото, і ми не відмовили,

– згадує Тетяна.

Пізніше це фото побачила дніпровська художниця, яка вирішила перетворити його на ікону.

"Я уособила просто всіх жінок України, які в той час ховалися у метро. Десь там у підвалах дівчина сидить у худі, видно позаду ту рекламу, схема метро, і мені здається, що це чудово поєдналося", – зазначила художниця Марина Соломенникова.

Потім цю ікону священник розмістив у храмі в передмісті Неаполя.

"Образ відсилає до тих страждань, які пережила Богородиця, котра мусила втікати від переслідування Ірода, вона була біженкою в Єгипті. Вона дуже близька зараз до наших реалій", – розповів священник В'ячеслав Окунь.



Художниця перетворила фото на ікону / Фото ТСН

Дівчинці вже виповнився рік

Тетяна зауважила, що те, що вона стала символом матерів, які захищали дітей від російських куль та ракет, є випадковістю

Те, що я потрапила в кадр журналістів і це фото облетіло весь світ, набуло популярності, то на наше життя це не сильно вплинуло, крім того, що декілька разів давала інтерв'ю,

– додала жінка.

Її доньці Марійці вже виповнився рік. Її перший день народження зустрічали в гостях у бабусі.

Родина має 2 мопси – Фібі та Бафі. Остання також втекла від війни. Її покинули на Харківщині. Волонтери знайшли собаку та опублікували фото з проханням про притулок. Тетяна одразу зрозуміла, що це їхня нова подруга.

"Будь-який звук – вона зразу підривалася, заводилася і гавкала, як сторожовий пес. Не спала. Точніше від знесилення вже засинала, але сидячи", – згадує жінка

За її словами, з донечкою все гаразд – вона росте, розвивається.

"Бігає, тобто вона не усвідомлює того, що відбувається. Це дуже тішить. В нас також вимикають світло, багато часу проводимо у темряві, але вона якось реагує на це спокійно", – зауважила Тетяна.

Жінка підсумувала, що війна кардинально змінила життя її родини. Це страшно і боляче до сліз, однак труднощі згуртовують, а жага перемоги дає сили на боротьбу.

Повернутися до Києва Тетяна планує після перемоги. Вона сподівається, що це станеться навесні.