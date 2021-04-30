Київська і Миколаївська області виходять з червоної зони

Уряд дозволив Миколаївській та Київській областям вийти з червоної зони. Відповідне рішення 30 квітня схвалила державна комісія з надзвичайних ситуацій.

Ситуація з коронавірусом у цих областях стабілізувалася. Тому з 1 травня вони перейдуть у жовту зону карантину.

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З 00 години 00 хвилин 01 травня 2021 року скасувати червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Миколаївської областей. Також застосувати протиепідемічні заходи жовтої зони,

– заявив міністрів уряду Олег Немчінов.

Зауважимо, раніше головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко казав, що Міністерство охорони здоров'я звернулося до комісій з поданням про виведення Миколаївщини і Київщини з червоної зони.

Яка ситуація з COVID-19 у цих областях

За добу 29 квітня коронавірусом у Київській області заразилися 415 людей. Також відомо, що щеплення проти вірусу зробили 5 743 особам.

На Миколаївщині COVID-19 29 квітня діагностували у 313 хворих. Крім того, 2 804 мешканців області вакцинували.

Після 1 травня червона зона діятиме у 7 областях України – Житомирській, Сумській, Запорізькій, Чернігівській, Хмельницькій, Харківській і Полтавській. Водночас, за словами Ляшка, жоден з регіонів країни наразі не перевищує допустимий рівень завантаженості ліжок з киснем.



Головне про карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу