Росія атакувала "Шахедами" Київщину: в ДСНС показали наслідки та розповіли деталі

Російські окупанти не припиняють терор України. Так, цієї ночі під прицілом ворога вкотре опинилася Київська область.

Ворожі сили атакували регіон безпілотниками. В ДСНС показали кадри з наслідками атаки та розповіли подробиці, повідомляє 24 Канал.

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Ворог атакував Київщину

Російські загарбники вночі 25 січня атакували безпілотниками Київщину. Внаслідок цього пошкоджено 9-поверховий будинок і виробниче приміщення. В ДСНС повідомили, що врятовано 5 людей. Там також розповіли деталі атаки військ країни-агресорки.

Так, у Вишневому внаслідок атаки противника зруйновано балкони житлового будинку з 5 по 9 поверхи. Вказується, що надзвичайники врятували трьох осіб з 5 поверху та двох людей із 7 поверху будівлі, з них – двоє дітей.

В ДСНС зазначили, що попередньо без постраждалих. На місці працюють 42 рятувальники та 7 одиниць техніки.

Крім цього, внаслідок атаки противника загорілася будівля виробничого приміщення у Фастівському районі. Вказується, що пожежу на площі 600 квадратних метрів ліквідували. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

За даними Нацполіції, загалом зафіксовано пошкодження двох багатоповерхових будинків, з них дев’ять квартир. Також пошкоджено шість автомобілів

Також рятувальники та правоохоронці показали кадри наслідків атаки на Київщину.

Наслідки атаки на Київську область / Фото ДСНС і Нацполіції