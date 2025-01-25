Росія атакувала "Шахедами" Київщину: в ДСНС показали наслідки та розповіли деталі
- Російські безпілотники вночі 25 січня атакували Київщину.
- Пошкоджено 9-поверховий будинок, а також внаслідок атаки загорілася будівля виробничого приміщення.
Російські окупанти не припиняють терор України. Так, цієї ночі під прицілом ворога вкотре опинилася Київська область.
Ворожі сили атакували регіон безпілотниками. В ДСНС показали кадри з наслідками атаки та розповіли подробиці, повідомляє 24 Канал.
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Ворог атакував Київщину
Російські загарбники вночі 25 січня атакували безпілотниками Київщину. Внаслідок цього пошкоджено 9-поверховий будинок і виробниче приміщення. В ДСНС повідомили, що врятовано 5 людей. Там також розповіли деталі атаки військ країни-агресорки.
Так, у Вишневому внаслідок атаки противника зруйновано балкони житлового будинку з 5 по 9 поверхи. Вказується, що надзвичайники врятували трьох осіб з 5 поверху та двох людей із 7 поверху будівлі, з них – двоє дітей.
В ДСНС зазначили, що попередньо без постраждалих. На місці працюють 42 рятувальники та 7 одиниць техніки.
Крім цього, внаслідок атаки противника загорілася будівля виробничого приміщення у Фастівському районі. Вказується, що пожежу на площі 600 квадратних метрів ліквідували. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
За даними Нацполіції, загалом зафіксовано пошкодження двох багатоповерхових будинків, з них дев’ять квартир. Також пошкоджено шість автомобілів
Також рятувальники та правоохоронці показали кадри наслідків атаки на Київщину.
Наслідки атаки на Київську область / Фото ДСНС і Нацполіції