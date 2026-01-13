Яка ситуація зі зв'язком на Київщині на тлі тривалих відключень світла
- Оператори доставили понад 200 додаткових генераторів у знеструмлені райони Київської області для підтримки мобільного зв'язку.
- 14 бригад мобільних операторів виїхали з інших регіонів для підтримки мереж зв'язку в Київській області.
У Київській області оператори доставили понад 200 додаткових генераторів у райони, які залишилися знеструмленими внаслідок обстрілів. Вони забезпечать роботу базових станцій мобільного зв'язку.
Про це 24 Каналу розповіли в міністерстві цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури.
Дивіться також В частині областей України застосовують екстрені відключення: як діятимуть графіки 13 січня
Яка ситуація зі зв'язком на Київщині?
Оператори доставили понад 200 додаткових генераторів у райони в Київській області, які залишилися знеструмленими внаслідок обстрілів.
Найбільше їх доставили в Бучанський, Бориспільський і Броварський райони. Ці генератори забезпечать, зокрема, роботу базових станцій мобільного зв'язку.
Також відомо, що з інших регіонів на підтримку мереж виїхали 14 бригад мобільних операторів, щоб підтримувати зв'язок.
Що відомо про відключення світла у столиці?
Нагадаємо, що 13 січня ситуація з відключеннями електроенергії в Києві погіршилася. Гендиректор YASNO закликав подавати реальні заявки про проблеми зі світлом, оскільки 70% виїздів виявляються хибними.
До слова, в ефірі 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснив, що Кремль постійними атаками на енергетику намагається зруйнувати відчуття перспективи та нав'язати думку, ніби виходу немає. Проте реальність, за його словами, складніша: навіть у країнах без війни трапляються серйозні економічні й енергетичні проблеми, тому сам факт труднощів не означає поразки.