Київська перепічка: історія знаменитої сосиски у тісті
Кияни вважають, що перепічка – це ще один символ міста, на ряду з тортом і каштанами. Про історію чарівної перепічки – читайте в матеріалі 24 каналу.
Перепічка – це 75% тіста і 25% сосиски, які в поєднанні створюють неперевершений смак, що змушує людей знову і знову приходити, зазначає Kiev-klab.
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Історія знаменитої сосиски в тісті
Перші згадки про перепічку були ще з часів СРСР. У 1981 році на вулиці Хмельницького, 3а – відкрилось перше віконце продажу цього делікатесу і відтоді не закривалось. Кожного дня – з 9 до 21 тут продають всім охочим перепічку. А кіоск за весь час нічого не продавав крім сосисок у тісті.
Кияни жартують, що це найбільша і найшвидша черга в світі. Тут увесь час до віконця підходять люди.
Протягом дня продається кілька тисяч перепічок, а з ними й томатний сік, каву, чай, колу. У 1981 році вартість була 22 копійки, а сьогодні – 18 гривень.
Сосиска в тісті / Фото: chudo-povar.com
До речі, про київську перепічку згадують в декількох художніх оповіданнях.
Скандальна київська сосиска
У жовтні 2017 року "Київська перепічка" потрапила скандал. В офіційному інстаграмі була опублікована серія фото "Дівчина і перепічка". На деяких модель позує без обличчя, прикриваючи статеві органи сосискою в тісті.
Але користувачі оцінили еротичні фото, як несмак.
Що таке перепічка? Таємниці у виготовленні перепічки – немає. Це звичайна сосиска в дріжджовому тісті, яка обсмажена у фритюрі. Важить близько 150 грамів.
У часи СРСР сосиска була більш "м’ясною", а сьогодні – найпростіша.