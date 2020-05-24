Київська перепічка: історія знаменитої сосиски у тісті

Кияни вважають, що перепічка – це ще один символ міста, на ряду з тортом і каштанами. Про історію чарівної перепічки – читайте в матеріалі 24 каналу.

Перепічка – це 75% тіста і 25% сосиски, які в поєднанні створюють неперевершений смак, що змушує людей знову і знову приходити, зазначає Kiev-klab.

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Історія знаменитої сосиски в тісті

Перші згадки про перепічку були ще з часів СРСР. У 1981 році на вулиці Хмельницького, 3а – відкрилось перше віконце продажу цього делікатесу і відтоді не закривалось. Кожного дня – з 9 до 21 тут продають всім охочим перепічку. А кіоск за весь час нічого не продавав крім сосисок у тісті.

Кияни жартують, що це найбільша і найшвидша черга в світі. Тут увесь час до віконця підходять люди.

Протягом дня продається кілька тисяч перепічок, а з ними й томатний сік, каву, чай, колу. У 1981 році вартість була 22 копійки, а сьогодні – 18 гривень.

Сосиска в тісті / Фото: chudo-povar.com

До речі, про київську перепічку згадують в декількох художніх оповіданнях.

Скандальна київська сосиска

У жовтні 2017 року "Київська перепічка" потрапила скандал. В офіційному інстаграмі була опублікована серія фото "Дівчина і перепічка". На деяких модель позує без обличчя, прикриваючи статеві органи сосискою в тісті.

Але користувачі оцінили еротичні фото, як несмак.

Що таке перепічка? Таємниці у виготовленні перепічки – немає. Це звичайна сосиска в дріжджовому тісті, яка обсмажена у фритюрі. Важить близько 150 грамів.



У часи СРСР сосиска була більш "м’ясною", а сьогодні – найпростіша.